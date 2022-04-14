Tongue Cat (LUIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tongue Cat (LUIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tongue Cat (LUIS) Information Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out. Officiel hjemmeside: https://www.tonguecatluis.xyz/ Køb LUIS nu!

Tongue Cat (LUIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tongue Cat (LUIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Alle tiders Høj: $ 0.01992776 $ 0.01992776 $ 0.01992776 Alle tiders Lav: $ 0.00001827 $ 0.00001827 $ 0.00001827 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tongue Cat (LUIS) pris

Tongue Cat (LUIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tongue Cat (LUIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUIS's tokenomics, kan du udforske LUIS tokens live-pris!

