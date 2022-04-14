Ton Ship (SHIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ton Ship (SHIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ton Ship (SHIP) Information TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Officiel hjemmeside: https://tonship.com Hvidbog: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/

Ton Ship (SHIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ton Ship (SHIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.70K $ 68.70K $ 68.70K Samlet udbud $ 98.74B $ 98.74B $ 98.74B Cirkulerende forsyning $ 90.55B $ 90.55B $ 90.55B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.91K $ 74.91K $ 74.91K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ton Ship (SHIP) pris

Ton Ship (SHIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ton Ship (SHIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIP's tokenomics, kan du udforske SHIP tokens live-pris!

SHIP Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIP måske er på vej hen? Vores SHIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

