Ton Inu (TINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ton Inu (TINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Ton Inu (TINU) Information Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Officiel hjemmeside: https://toninu.tech Køb TINU nu!

Ton Inu (TINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ton Inu (TINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 184.91K $ 184.91K $ 184.91K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 184.91K $ 184.91K $ 184.91K Alle tiders Høj: $ 0.00791586 $ 0.00791586 $ 0.00791586 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018512 $ 0.00018512 $ 0.00018512 Få mere at vide om Ton Inu (TINU) pris

Ton Inu (TINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ton Inu (TINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TINU's tokenomics, kan du udforske TINU tokens live-pris!

TINU Prisprediktion Vil du vide, hvor TINU måske er på vej hen? Vores TINU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TINU Tokens prisprediktion nu!

