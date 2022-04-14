TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomics Få vigtig indsigt i TON FISH MEMECOIN (FISH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TON FISH MEMECOIN (FISH) Information TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Officiel hjemmeside: https://www.tonfish.io/ Køb FISH nu!

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TON FISH MEMECOIN (FISH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Samlet udbud $ 408.62T $ 408.62T $ 408.62T Cirkulerende forsyning $ 300.79T $ 300.79T $ 300.79T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TON FISH MEMECOIN (FISH) pris

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TON FISH MEMECOIN (FISH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FISH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FISH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FISH's tokenomics, kan du udforske FISH tokens live-pris!

