Ton Cat (TCAT) Information Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Officiel hjemmeside: https://www.toncat.net/ Køb TCAT nu!

Ton Cat (TCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ton Cat (TCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 506.82K $ 506.82K $ 506.82K Samlet udbud $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Cirkulerende forsyning $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 506.82K $ 506.82K $ 506.82K Alle tiders Høj: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079561 $ 0.00079561 $ 0.00079561 Få mere at vide om Ton Cat (TCAT) pris

Ton Cat (TCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ton Cat (TCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TCAT's tokenomics, kan du udforske TCAT tokens live-pris!

