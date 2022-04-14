Tomo Cat (TOMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tomo Cat (TOMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tomo Cat (TOMO) Information TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Officiel hjemmeside: https://www.tomocat.com/ Hvidbog: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Køb TOMO nu!

Tomo Cat (TOMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tomo Cat (TOMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 410.85K $ 410.85K $ 410.85K Samlet udbud $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Cirkulerende forsyning $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 410.85K $ 410.85K $ 410.85K Alle tiders Høj: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00043157 $ 0.00043157 $ 0.00043157 Få mere at vide om Tomo Cat (TOMO) pris

Tomo Cat (TOMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tomo Cat (TOMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOMO's tokenomics, kan du udforske TOMO tokens live-pris!

TOMO Prisprediktion Vil du vide, hvor TOMO måske er på vej hen? Vores TOMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOMO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!