Tommy is the most adorable dog on sol. Tommy had a rough beginning. As a child, he lost his parents, who tragically became roadkill. Life hasn't improved much since. Desperate to survive, Tommy ventured into trading meme coins, options, and futures, but quickly discovered his efforts were unsuccessful. The only thing that could bring Tommy joy again is becoming a successful meme. Help Tommy reach his goal by joining the Tommy-Fund! Officiel hjemmeside: https://www.tommyonsol.co/

TOMMY (TOMMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOMMY (TOMMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.45K $ 21.45K $ 21.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.45K $ 21.45K $ 21.45K Alle tiders Høj: $ 0.00313251 $ 0.00313251 $ 0.00313251 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TOMMY (TOMMY) pris

TOMMY (TOMMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOMMY (TOMMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOMMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOMMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOMMY's tokenomics, kan du udforske TOMMY tokens live-pris!

