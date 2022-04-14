Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tombili the Fat Cat (FATCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Information The Solana memecoin inspired by Tombili, the iconic laid-back cat from Istanbul. FATCAT Tokens blend investment with the spirit of meme culture, offering traders and meme enthusiasts a unique crypto experience. Join the wave with FATCAT, where each token celebrates relaxation, coolness, and savvy investing. Officiel hjemmeside: https://fatcat.meme Køb FATCAT nu!

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tombili the Fat Cat (FATCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.39K $ 10.39K $ 10.39K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.39K $ 10.39K $ 10.39K Alle tiders Høj: $ 0.004584 $ 0.004584 $ 0.004584 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tombili the Fat Cat (FATCAT) pris

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tombili the Fat Cat (FATCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FATCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FATCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FATCAT's tokenomics, kan du udforske FATCAT tokens live-pris!

FATCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor FATCAT måske er på vej hen? Vores FATCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FATCAT Tokens prisprediktion nu!

