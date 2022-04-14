Tomb (TOMB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tomb (TOMB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tomb (TOMB) Information Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around. Officiel hjemmeside: https://tomb.com/ Køb TOMB nu!

Tomb (TOMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tomb (TOMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 807.50K $ 807.50K $ 807.50K Samlet udbud $ 306.48M $ 306.48M $ 306.48M Cirkulerende forsyning $ 306.48M $ 306.48M $ 306.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 807.50K $ 807.50K $ 807.50K Alle tiders Høj: $ 17.82 $ 17.82 $ 17.82 Alle tiders Lav: $ 0.00200003 $ 0.00200003 $ 0.00200003 Nuværende pris: $ 0.00263512 $ 0.00263512 $ 0.00263512 Få mere at vide om Tomb (TOMB) pris

Tomb (TOMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tomb (TOMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOMB's tokenomics, kan du udforske TOMB tokens live-pris!

