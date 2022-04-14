TOLYS CAT (OPPIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOLYS CAT (OPPIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOLYS CAT (OPPIE) Information A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address. Officiel hjemmeside: https://oppieonsol.io/ Køb OPPIE nu!

TOLYS CAT (OPPIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOLYS CAT (OPPIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.12K $ 43.12K $ 43.12K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.12K $ 43.12K $ 43.12K Alle tiders Høj: $ 0.00354286 $ 0.00354286 $ 0.00354286 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TOLYS CAT (OPPIE) pris

TOLYS CAT (OPPIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOLYS CAT (OPPIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPPIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPPIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPPIE's tokenomics, kan du udforske OPPIE tokens live-pris!

