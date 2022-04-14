Toli The Trencher (TOLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Toli The Trencher (TOLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Toli The Trencher (TOLI) Information A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe. Officiel hjemmeside: https://toli.blog/ Køb TOLI nu!

Toli The Trencher (TOLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Toli The Trencher (TOLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.67K $ 31.67K $ 31.67K Samlet udbud $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Cirkulerende forsyning $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.67K $ 31.67K $ 31.67K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Toli The Trencher (TOLI) pris

Toli The Trencher (TOLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Toli The Trencher (TOLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOLI's tokenomics, kan du udforske TOLI tokens live-pris!

TOLI Prisprediktion Vil du vide, hvor TOLI måske er på vej hen? Vores TOLI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOLI Tokens prisprediktion nu!

