TOKPIE (TKP) Information TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Officiel hjemmeside: https://tokpie.io

TOKPIE (TKP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOKPIE (TKP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.26M $ 80.26M $ 80.26M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 79.29M $ 79.29M $ 79.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.21M $ 101.21M $ 101.21M Alle tiders Høj: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Få mere at vide om TOKPIE (TKP) pris

TOKPIE (TKP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOKPIE (TKP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TKP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TKP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TKP's tokenomics, kan du udforske TKP tokens live-pris!

TKP Prisprediktion Vil du vide, hvor TKP måske er på vej hen? Vores TKP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TKP Tokens prisprediktion nu!

