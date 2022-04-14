Tokoin (TOKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tokoin (TOKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tokoin (TOKO) Information Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Officiel hjemmeside: https://www.tokoin.io/ Hvidbog: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Køb TOKO nu!

Tokoin (TOKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tokoin (TOKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 359.41K $ 359.41K $ 359.41K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 384.21K $ 384.21K $ 384.21K Alle tiders Høj: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001921 $ 0.0001921 $ 0.0001921 Få mere at vide om Tokoin (TOKO) pris

Tokoin (TOKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tokoin (TOKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOKO's tokenomics, kan du udforske TOKO tokens live-pris!

