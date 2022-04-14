Tokito (TOKITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tokito (TOKITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tokito (TOKITO) Information Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Officiel hjemmeside: https://tokito.ai/

Tokito (TOKITO) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 39.99K Samlet udbud $ 991.64M Cirkulerende forsyning $ 440.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.98K Alle tiders Høj: $ 0.00788618 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Tokito (TOKITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tokito (TOKITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOKITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOKITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

TOKITO Prisprediktion Vil du vide, hvor TOKITO måske er på vej hen? Vores TOKITO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

