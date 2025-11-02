Tokeo (TOKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01220553 $ 0.01220553 $ 0.01220553 24H lav $ 0.01262205 $ 0.01262205 $ 0.01262205 24H høj 24H lav $ 0.01220553$ 0.01220553 $ 0.01220553 24H høj $ 0.01262205$ 0.01262205 $ 0.01262205 All Time High $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Laveste pris $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Prisændring (1H) -0.30% Prisændring (1D) -1.42% Prisændring (7D) +0.23% Prisændring (7D) +0.23%

Tokeo (TOKE) realtidsprisen er $0.01227661. I løbet af de sidste 24 timer har TOKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01220553 og et højdepunkt på $ 0.01262205, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOKEs højeste pris nogensinde er $ 0.081304, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00745933.

Når det gælder kortsigtet performance, TOKE har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -1.42% i løbet af 24 timer og +0.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tokeo (TOKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 653.49K$ 653.49K $ 653.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Cirkulationsforsyning 53.23M 53.23M 53.23M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tokeo er $ 653.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOKE er 53.23M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.23M.