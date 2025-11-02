UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte Tokeo pris i dag er 0.01227661 USD. Følg med i realtid TOKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TOKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TOKE

TOKE Prisinfo

Hvad er TOKE

TOKE Whitepaper

TOKE Officiel hjemmeside

TOKE Tokenomics

TOKE Prisprognose

Tokeo Logo

Tokeo Pris (TOKE)

Ikke noteret

1 TOKE til USD direkte pris:

$0.01227661
-1.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Tokeo (TOKE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:58:35 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01220553
24H lav
$ 0.01262205
24H høj

$ 0.01220553
$ 0.01262205
$ 0.081304
$ 0.00745933
-0.30%

-1.42%

+0.23%

+0.23%

Tokeo (TOKE) realtidsprisen er $0.01227661. I løbet af de sidste 24 timer har TOKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01220553 og et højdepunkt på $ 0.01262205, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOKEs højeste pris nogensinde er $ 0.081304, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00745933.

Når det gælder kortsigtet performance, TOKE har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -1.42% i løbet af 24 timer og +0.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tokeo (TOKE) Markedsinformation

$ 653.49K
--
$ 1.23M
53.23M
100,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Tokeo er $ 653.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOKE er 53.23M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.23M.

Tokeo (TOKE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Tokeo til USD $ -0.0001779589282507.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Tokeo til USD $ -0.0039187749.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Tokeo til USD $ -0.0056142582.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Tokeo til USD $ -0.01753300384159619.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0001779589282507-1.42%
30 dage$ -0.0039187749-31.92%
60 dage$ -0.0056142582-45.73%
90 dage$ -0.01753300384159619-58.81%

Hvad er Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Tokeo (TOKE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Tokeo Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tokeo (TOKE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tokeo (TOKE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tokeo.

Tjek Tokeo prisprediktion nu!

TOKE til lokale valutaer

Tokeo (TOKE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tokeo (TOKE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TOKE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Tokeo (TOKE)

Hvor meget er Tokeo (TOKE) værd i dag?
Den direkte TOKE pris i USD er 0.01227661 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TOKE til USD pris?
Den aktuelle pris på TOKEtil USD er $ 0.01227661. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tokeo?
Markedsværdien for TOKE er $ 653.49K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TOKE?
Den cirkulerende forsyning af TOKE er 53.23M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TOKE?
TOKE opnåede en ATH-pris på 0.081304 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TOKE?
TOKE så en ATL-pris på 0.00745933 USD.
Hvad er handelsvolumen for TOKE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TOKE er -- USD.
Bliver TOKE højere i år?
TOKE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TOKE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:58:35 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

