TokenSight (TKST) Tokenomics Få vigtig indsigt i TokenSight (TKST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

TokenSight (TKST) Information TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Officiel hjemmeside: https://www.tokensight.io/ Hvidbog: https://tokensight.gitbook.io Køb TKST nu!

TokenSight (TKST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TokenSight (TKST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 408,86K $ 408,86K $ 408,86K Samlet udbud $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerende forsyning $ 48,72M $ 48,72M $ 48,72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 839,16K $ 839,16K $ 839,16K Alle tiders Høj: $ 0,961383 $ 0,961383 $ 0,961383 Alle tiders Lav: $ 0,00341994 $ 0,00341994 $ 0,00341994 Nuværende pris: $ 0,00839156 $ 0,00839156 $ 0,00839156 Få mere at vide om TokenSight (TKST) pris

TokenSight (TKST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TokenSight (TKST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TKST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TKST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TKST's tokenomics, kan du udforske TKST tokens live-pris!

TKST Prisprediktion Vil du vide, hvor TKST måske er på vej hen? Vores TKST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TKST Tokens prisprediktion nu!

