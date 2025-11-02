TokenClub (TCT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00032037 $ 0.00032037 $ 0.00032037 24H lav $ 0.00032195 $ 0.00032195 $ 0.00032195 24H høj 24H lav $ 0.00032037$ 0.00032037 $ 0.00032037 24H høj $ 0.00032195$ 0.00032195 $ 0.00032195 All Time High $ 0.110162$ 0.110162 $ 0.110162 Laveste pris $ 0.00023584$ 0.00023584 $ 0.00023584 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) -2.24% Prisændring (7D) -2.24%

TokenClub (TCT) realtidsprisen er $0.00032037. I løbet af de sidste 24 timer har TCT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00032037 og et højdepunkt på $ 0.00032195, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TCTs højeste pris nogensinde er $ 0.110162, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00023584.

Når det gælder kortsigtet performance, TCT har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -2.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TokenClub (TCT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 185.44K$ 185.44K $ 185.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 320.37K$ 320.37K $ 320.37K Cirkulationsforsyning 578.82M 578.82M 578.82M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TokenClub er $ 185.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TCT er 578.82M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 320.37K.