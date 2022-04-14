Toadie Meme Coin (TOAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Toadie Meme Coin (TOAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Toadie Meme Coin (TOAD) Information What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community. Officiel hjemmeside: https://toadie.co/ Hvidbog: https://toadie.medium.com/toad-valley-restoration-quest-9cca215eca66 Køb TOAD nu!

Toadie Meme Coin (TOAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Toadie Meme Coin (TOAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Alle tiders Høj: $ 0.114657 $ 0.114657 $ 0.114657 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005636 $ 0.0005636 $ 0.0005636 Få mere at vide om Toadie Meme Coin (TOAD) pris

Toadie Meme Coin (TOAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Toadie Meme Coin (TOAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOAD's tokenomics, kan du udforske TOAD tokens live-pris!

TOAD Prisprediktion Vil du vide, hvor TOAD måske er på vej hen? Vores TOAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOAD Tokens prisprediktion nu!

