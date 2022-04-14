To The Sun (SUNPUMP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i To The Sun (SUNPUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

To The Sun (SUNPUMP) Information

To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits

SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered?

With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun.

The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever.

If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky!

Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!

Officiel hjemmeside:
https://tothesun.vip/

To The Sun (SUNPUMP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for To The Sun (SUNPUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 40.12K
$ 40.12K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 40.12K
$ 40.12K
Alle tiders Høj:
$ 0.00142861
$ 0.00142861
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

To The Sun (SUNPUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for To The Sun (SUNPUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUNPUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUNPUMP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUNPUMP's tokenomics, kan du udforske SUNPUMP tokens live-pris!

SUNPUMP Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUNPUMP måske er på vej hen? Vores SUNPUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.