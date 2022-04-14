TN100x (TN100X) Tokenomics Få vigtig indsigt i TN100x (TN100X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TN100x (TN100X) Information $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. Officiel hjemmeside: https://tn100x.com Køb TN100X nu!

TN100x (TN100X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TN100x (TN100X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Samlet udbud $ 8.68B $ 8.68B $ 8.68B Cirkulerende forsyning $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Alle tiders Høj: $ 0.00583127 $ 0.00583127 $ 0.00583127 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021026 $ 0.00021026 $ 0.00021026 Få mere at vide om TN100x (TN100X) pris

TN100x (TN100X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TN100x (TN100X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TN100X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TN100X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TN100X's tokenomics, kan du udforske TN100X tokens live-pris!

TN100X Prisprediktion Vil du vide, hvor TN100X måske er på vej hen? Vores TN100X prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TN100X Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!