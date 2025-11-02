UdvekslingDEX+
Den direkte Titan Token pris i dag er 0.00139578 USD. Følg med i realtid TNT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TNT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Titan Token Pris (TNT)

1 TNT til USD direkte pris:

$0.00139574
$0.00139574$0.00139574
-1.30%1D
Titan Token (TNT) Live prisdiagram
Titan Token (TNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214
24H lav
$ 0.00142697
$ 0.00142697$ 0.00142697
24H høj

$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214

$ 0.00142697
$ 0.00142697$ 0.00142697

$ 0.00371391
$ 0.00371391$ 0.00371391

$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214

-0.00%

-1.38%

-0.88%

-0.88%

Titan Token (TNT) realtidsprisen er $0.00139578. I løbet af de sidste 24 timer har TNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00139214 og et højdepunkt på $ 0.00142697, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TNTs højeste pris nogensinde er $ 0.00371391, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00139214.

Når det gælder kortsigtet performance, TNT har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.38% i løbet af 24 timer og -0.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Titan Token (TNT) Markedsinformation

$ 139.57K
$ 139.57K$ 139.57K

--
----

$ 139.57K
$ 139.57K$ 139.57K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Titan Token er $ 139.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TNT er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 139.57K.

Titan Token (TNT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Titan Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Titan Token til USD $ -0.0000643281.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Titan Token til USD $ -0.0002864730.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Titan Token til USD $ -0.0007525531684382153.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.38%
30 dage$ -0.0000643281-4.60%
60 dage$ -0.0002864730-20.52%
90 dage$ -0.0007525531684382153-35.02%

Hvad er Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Titan Token (TNT) Ressource

Titan Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Titan Token (TNT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Titan Token (TNT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Titan Token.

Tjek Titan Token prisprediktion nu!

TNT til lokale valutaer

Titan Token (TNT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Titan Token (TNT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TNT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Titan Token (TNT)

Hvor meget er Titan Token (TNT) værd i dag?
Den direkte TNT pris i USD er 0.00139578 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TNT til USD pris?
Den aktuelle pris på TNTtil USD er $ 0.00139578. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Titan Token?
Markedsværdien for TNT er $ 139.57K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TNT?
Den cirkulerende forsyning af TNT er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TNT?
TNT opnåede en ATH-pris på 0.00371391 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TNT?
TNT så en ATL-pris på 0.00139214 USD.
Hvad er handelsvolumen for TNT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TNT er -- USD.
Bliver TNT højere i år?
TNT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TNT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Titan Token (TNT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

