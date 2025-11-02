Titan Token (TNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00139214 - $ 0.00142697
24H lav $ 0.00139214
24H høj $ 0.00142697
All Time High $ 0.00371391
Laveste pris $ 0.00139214
Prisændring (1H) -0.00%
Prisændring (1D) -1.38%
Prisændring (7D) -0.88%

Titan Token (TNT) realtidsprisen er $0.00139578. I løbet af de sidste 24 timer har TNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00139214 og et højdepunkt på $ 0.00142697, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TNTs højeste pris nogensinde er $ 0.00371391, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00139214.

Når det gælder kortsigtet performance, TNT har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.38% i løbet af 24 timer og -0.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Titan Token (TNT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 139.57K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 139.57K
Cirkulationsforsyning 100.00M
Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Titan Token er $ 139.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TNT er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 139.57K.