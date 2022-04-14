Titan Blaze (BLAZE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Titan Blaze (BLAZE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Titan Blaze (BLAZE) Information Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time. Officiel hjemmeside: https://www.blaze3.io/ Hvidbog: https://docs.titanblaze.win/ Køb BLAZE nu!

Titan Blaze (BLAZE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Titan Blaze (BLAZE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.03K $ 93.03K $ 93.03K Samlet udbud $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Cirkulerende forsyning $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.03K $ 93.03K $ 93.03K Alle tiders Høj: $ 53.93 $ 53.93 $ 53.93 Alle tiders Lav: $ 0.057319 $ 0.057319 $ 0.057319 Nuværende pris: $ 0.068938 $ 0.068938 $ 0.068938 Få mere at vide om Titan Blaze (BLAZE) pris

Titan Blaze (BLAZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Titan Blaze (BLAZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLAZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLAZE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLAZE's tokenomics, kan du udforske BLAZE tokens live-pris!

