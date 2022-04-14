TITAN AI (TIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TITAN AI (TIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TITAN AI (TIAI) Information Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments. Officiel hjemmeside: https://titanchain.ai/

TITAN AI (TIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TITAN AI (TIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.85K Samlet udbud $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.85K Alle tiders Høj: $ 0.00297382 Alle tiders Lav: $ 0.00000804 Nuværende pris: $ 0

TITAN AI (TIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TITAN AI (TIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

