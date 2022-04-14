Tired Dad (TIRED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tired Dad (TIRED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tired Dad (TIRED) Information This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. Officiel hjemmeside: https://tireddadcoin.com/ Køb TIRED nu!

Tired Dad (TIRED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tired Dad (TIRED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.90K $ 53.90K $ 53.90K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.90K $ 53.90K $ 53.90K Alle tiders Høj: $ 0.00565141 $ 0.00565141 $ 0.00565141 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tired Dad (TIRED) pris

Tired Dad (TIRED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tired Dad (TIRED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIRED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIRED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIRED's tokenomics, kan du udforske TIRED tokens live-pris!

TIRED Prisprediktion Vil du vide, hvor TIRED måske er på vej hen? Vores TIRED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TIRED Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!