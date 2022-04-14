TIMES ($TIMES) Tokenomics Få vigtig indsigt i TIMES ($TIMES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TIMES ($TIMES) Information The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Officiel hjemmeside: https://timestoken.xyz/ Hvidbog: https://timestoken.xyz/whitepaper Køb $TIMES nu!

TIMES ($TIMES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TIMES ($TIMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 391.92K $ 391.92K $ 391.92K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 378.97M $ 378.97M $ 378.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.126407 $ 0.126407 $ 0.126407 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00103496 $ 0.00103496 $ 0.00103496 Få mere at vide om TIMES ($TIMES) pris

TIMES ($TIMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TIMES ($TIMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TIMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TIMES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TIMES's tokenomics, kan du udforske $TIMES tokens live-pris!

