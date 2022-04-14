Tilt Coin (TILT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tilt Coin (TILT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tilt Coin (TILT) Information Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Officiel hjemmeside: https://tilt.wtf Køb TILT nu!

Tilt Coin (TILT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tilt Coin (TILT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 176.59K $ 176.59K $ 176.59K Samlet udbud $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Cirkulerende forsyning $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.59K $ 176.59K $ 176.59K Alle tiders Høj: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017682 $ 0.00017682 $ 0.00017682 Få mere at vide om Tilt Coin (TILT) pris

Tilt Coin (TILT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tilt Coin (TILT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TILT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TILT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TILT's tokenomics, kan du udforske TILT tokens live-pris!

TILT Prisprediktion Vil du vide, hvor TILT måske er på vej hen? Vores TILT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TILT Tokens prisprediktion nu!

