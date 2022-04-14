Tigres Fan Token (TIGRES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tigres Fan Token (TIGRES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tigres Fan Token (TIGRES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tigres Fan Token (TIGRES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 363.47K $ 363.47K $ 363.47K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Alle tiders Høj: $ 9.98 $ 9.98 $ 9.98 Alle tiders Lav: $ 0.1213 $ 0.1213 $ 0.1213 Nuværende pris: $ 0.1398 $ 0.1398 $ 0.1398 Få mere at vide om Tigres Fan Token (TIGRES) pris

Tigres Fan Token (TIGRES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tigres Fan Token (TIGRES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIGRES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIGRES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIGRES's tokenomics, kan du udforske TIGRES tokens live-pris!

TIGRES Prisprediktion Vil du vide, hvor TIGRES måske er på vej hen? Vores TIGRES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TIGRES Tokens prisprediktion nu!

