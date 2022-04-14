Tiamonds (TOTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tiamonds (TOTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tiamonds (TOTO) Information Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Officiel hjemmeside: https://tiamonds.com/ Hvidbog: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf

Tiamonds (TOTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tiamonds (TOTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 740.15K Samlet udbud $ 938.73M Cirkulerende forsyning $ 121.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.72M Alle tiders Høj: $ 0.00966738 Alle tiders Lav: $ 0.00565042 Nuværende pris: $ 0.00608436

Tiamonds (TOTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tiamonds (TOTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

