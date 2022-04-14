This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i This Is My Iguana (TIMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

This Is My Iguana (TIMI) Information Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Officiel hjemmeside: https://thisismyiguana.io/ Køb TIMI nu!

This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for This Is My Iguana (TIMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 342.75K $ 342.75K $ 342.75K Samlet udbud $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Cirkulerende forsyning $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 342.75K $ 342.75K $ 342.75K Alle tiders Høj: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036376 $ 0.00036376 $ 0.00036376 Få mere at vide om This Is My Iguana (TIMI) pris

This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for This Is My Iguana (TIMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIMI's tokenomics, kan du udforske TIMI tokens live-pris!

TIMI Prisprediktion Vil du vide, hvor TIMI måske er på vej hen? Vores TIMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TIMI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!