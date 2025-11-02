UdvekslingDEX+
Køb krypto
Den direkte this coin is so good pris i dag er 0.00001013 USD. Følg med i realtid GLAZE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GLAZE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GLAZE

GLAZE Prisinfo

Hvad er GLAZE

GLAZE Officiel hjemmeside

GLAZE Tokenomics

GLAZE Prisprognose

this coin is so good Pris (GLAZE)

1 GLAZE til USD direkte pris:

-0.80%1D
USD
this coin is so good (GLAZE) Live prisdiagram
this coin is so good (GLAZE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.82%

-6.66%

-6.66%

this coin is so good (GLAZE) realtidsprisen er $0.00001013. I løbet af de sidste 24 timer har GLAZE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000101 og et højdepunkt på $ 0.00001021, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLAZEs højeste pris nogensinde er $ 0.00007722, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000968.

Når det gælder kortsigtet performance, GLAZE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.82% i løbet af 24 timer og -6.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

this coin is so good (GLAZE) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på this coin is so good er $ 10.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLAZE er 999.56M, med et samlet udbud på 999560084.163295. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.12K.

this coin is so good (GLAZE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af this coin is so good til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af this coin is so good til USD $ -0.0000030316.
I de sidste 60 dage var prisændringen af this coin is so good til USD $ -0.0000065112.
I de sidste 90 dage var prisændringen af this coin is so good til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.82%
30 dage$ -0.0000030316-29.92%
60 dage$ -0.0000065112-64.27%
90 dage$ 0--

Hvad er this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

this coin is so good (GLAZE) Ressource

Officiel hjemmeside

this coin is so good Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil this coin is so good (GLAZE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine this coin is so good (GLAZE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for this coin is so good.

Tjek this coin is so good prisprediktion nu!

GLAZE til lokale valutaer

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics

At forstå tokenomics for this coin is so good (GLAZE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GLAZE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om this coin is so good (GLAZE)

Hvor meget er this coin is so good (GLAZE) værd i dag?
Den direkte GLAZE pris i USD er 0.00001013 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GLAZE til USD pris?
Den aktuelle pris på GLAZEtil USD er $ 0.00001013. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af this coin is so good?
Markedsværdien for GLAZE er $ 10.12K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GLAZE?
Den cirkulerende forsyning af GLAZE er 999.56M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GLAZE?
GLAZE opnåede en ATH-pris på 0.00007722 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GLAZE?
GLAZE så en ATL-pris på 0.00000968 USD.
Hvad er handelsvolumen for GLAZE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GLAZE er -- USD.
Bliver GLAZE højere i år?
GLAZE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GLAZE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
this coin is so good (GLAZE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

