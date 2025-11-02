This Can Be Anything (IMAGINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00035742 Laveste pris $ 0.00000688 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -4.89%

This Can Be Anything (IMAGINE) realtidsprisen er $0.00000709. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGINEs højeste pris nogensinde er $ 0.00035742, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000688.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGINE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -4.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

This Can Be Anything (IMAGINE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.08K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.08K Cirkulationsforsyning 999.24M Samlet Udbud 999,238,829.117129

Den nuværende markedsværdi på This Can Be Anything er $ 7.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.24M, med et samlet udbud på 999238829.117129. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.08K.