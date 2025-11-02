UdvekslingDEX+
Den direkte This Can Be Anything pris i dag er 0.00000709 USD. Følg med i realtid IMAGINE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IMAGINE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IMAGINE

IMAGINE Prisinfo

Hvad er IMAGINE

IMAGINE Officiel hjemmeside

IMAGINE Tokenomics

IMAGINE Prisprognose

This Can Be Anything Logo

This Can Be Anything Pris (IMAGINE)

1 IMAGINE til USD direkte pris:

0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
This Can Be Anything (IMAGINE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:29:41 (UTC+8)

This Can Be Anything (IMAGINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

$ 0.00035742
$ 0.00035742$ 0.00035742

$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688

-4.89%

-4.89%

This Can Be Anything (IMAGINE) realtidsprisen er $0.00000709. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGINEs højeste pris nogensinde er $ 0.00035742, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000688.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGINE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -4.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

This Can Be Anything (IMAGINE) Markedsinformation

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

999.24M
999.24M 999.24M

999,238,829.117129
999,238,829.117129 999,238,829.117129

Den nuværende markedsværdi på This Can Be Anything er $ 7.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.24M, med et samlet udbud på 999238829.117129. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.08K.

This Can Be Anything (IMAGINE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af This Can Be Anything til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af This Can Be Anything til USD $ -0.0000018295.
I de sidste 60 dage var prisændringen af This Can Be Anything til USD $ -0.0000019067.
I de sidste 90 dage var prisændringen af This Can Be Anything til USD $ -0.000003724451236081956.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000018295-25.80%
60 dage$ -0.0000019067-26.89%
90 dage$ -0.000003724451236081956-34.43%

Hvad er This Can Be Anything (IMAGINE)

$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.

Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.

No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

This Can Be Anything (IMAGINE) Ressource

Officiel hjemmeside

This Can Be Anything Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil This Can Be Anything (IMAGINE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine This Can Be Anything (IMAGINE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for This Can Be Anything.

Tjek This Can Be Anything prisprediktion nu!

IMAGINE til lokale valutaer

This Can Be Anything (IMAGINE) Tokenomics

At forstå tokenomics for This Can Be Anything (IMAGINE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IMAGINE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om This Can Be Anything (IMAGINE)

Hvor meget er This Can Be Anything (IMAGINE) værd i dag?
Den direkte IMAGINE pris i USD er 0.00000709 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IMAGINE til USD pris?
Den aktuelle pris på IMAGINEtil USD er $ 0.00000709. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af This Can Be Anything?
Markedsværdien for IMAGINE er $ 7.08K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IMAGINE?
Den cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.24M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IMAGINE?
IMAGINE opnåede en ATH-pris på 0.00035742 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IMAGINE?
IMAGINE så en ATL-pris på 0.00000688 USD.
Hvad er handelsvolumen for IMAGINE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IMAGINE er -- USD.
Bliver IMAGINE højere i år?
IMAGINE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IMAGINE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:29:41 (UTC+8)

This Can Be Anything (IMAGINE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

