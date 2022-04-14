Thetanuts Finance (NUTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Thetanuts Finance (NUTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Thetanuts Finance (NUTS) Information Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options. Officiel hjemmeside: https://thetanuts.finance Hvidbog: https://docs.thetanuts.finance Køb NUTS nu!

Thetanuts Finance (NUTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thetanuts Finance (NUTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.93M $ 14.93M $ 14.93M Alle tiders Høj: $ 0.0407299 $ 0.0407299 $ 0.0407299 Alle tiders Lav: $ 0.00143838 $ 0.00143838 $ 0.00143838 Nuværende pris: $ 0.00149325 $ 0.00149325 $ 0.00149325 Få mere at vide om Thetanuts Finance (NUTS) pris

Thetanuts Finance (NUTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thetanuts Finance (NUTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUTS's tokenomics, kan du udforske NUTS tokens live-pris!

