There Will Be Signs (SIGNS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.25% Prisændring (1D) +0.00% Prisændring (7D) -4.40% Prisændring (7D) -4.40%

There Will Be Signs (SIGNS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SIGNS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIGNSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SIGNS har ændret sig med +1.25% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og -4.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

There Will Be Signs (SIGNS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.43K$ 46.43K $ 46.43K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.91K$ 47.91K $ 47.91K Cirkulationsforsyning 935.00M 935.00M 935.00M Samlet Udbud 964,919,935.283174 964,919,935.283174 964,919,935.283174

Den nuværende markedsværdi på There Will Be Signs er $ 46.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIGNS er 935.00M, med et samlet udbud på 964919935.283174. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.91K.