Den direkte There Will Be Signs pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SIGNS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SIGNS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SIGNS

SIGNS Prisinfo

Hvad er SIGNS

SIGNS Officiel hjemmeside

SIGNS Tokenomics

SIGNS Prisprognose

There Will Be Signs Pris (SIGNS)

Ikke noteret

1 SIGNS til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Live prisdiagram
There Will Be Signs (SIGNS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

+0.00%

-4.40%

-4.40%

There Will Be Signs (SIGNS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SIGNS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIGNSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SIGNS har ændret sig med +1.25% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og -4.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

There Will Be Signs (SIGNS) Markedsinformation

$ 46.43K
$ 46.43K$ 46.43K

--
----

$ 47.91K
$ 47.91K$ 47.91K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,935.283174
964,919,935.283174 964,919,935.283174

Den nuværende markedsværdi på There Will Be Signs er $ 46.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIGNS er 935.00M, med et samlet udbud på 964919935.283174. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.91K.

There Will Be Signs (SIGNS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af There Will Be Signs til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af There Will Be Signs til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af There Will Be Signs til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af There Will Be Signs til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dage$ 0-27.73%
60 dage$ 0-33.01%
90 dage$ 0--

Hvad er There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

There Will Be Signs (SIGNS) Ressource

Officiel hjemmeside

There Will Be Signs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil There Will Be Signs (SIGNS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine There Will Be Signs (SIGNS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for There Will Be Signs.

Tjek There Will Be Signs prisprediktion nu!

SIGNS til lokale valutaer

There Will Be Signs (SIGNS) Tokenomics

At forstå tokenomics for There Will Be Signs (SIGNS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SIGNS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om There Will Be Signs (SIGNS)

Hvor meget er There Will Be Signs (SIGNS) værd i dag?
Den direkte SIGNS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SIGNS til USD pris?
Den aktuelle pris på SIGNStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af There Will Be Signs?
Markedsværdien for SIGNS er $ 46.43K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SIGNS?
Den cirkulerende forsyning af SIGNS er 935.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SIGNS?
SIGNS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SIGNS?
SIGNS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SIGNS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SIGNS er -- USD.
Bliver SIGNS højere i år?
SIGNS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SIGNS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
There Will Be Signs (SIGNS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

