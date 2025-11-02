Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24H lav $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24H høj 24H lav $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24H høj $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) -0.14% Prisændring (7D) +0.05% Prisændring (7D) +0.05%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) realtidsprisen er $1.013. I løbet af de sidste 24 timer har THBILL handlet mellem et lavpunkt på $ 1.007 og et højdepunkt på $ 1.016, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THBILLs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.906552.

Når det gælder kortsigtet performance, THBILL har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -0.14% i løbet af 24 timer og +0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 156.48M$ 156.48M $ 156.48M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 156.48M$ 156.48M $ 156.48M Cirkulationsforsyning 154.49M 154.49M 154.49M Samlet Udbud 154,494,695.138874 154,494,695.138874 154,494,695.138874

Den nuværende markedsværdi på Theo Short Duration US Treasury Fund er $ 156.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af THBILL er 154.49M, med et samlet udbud på 154494695.138874. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 156.48M.