Den direkte Theo Short Duration US Treasury Fund pris i dag er 1.013 USD. Følg med i realtid THBILL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk THBILL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om THBILL

THBILL Prisinfo

Hvad er THBILL

THBILL Officiel hjemmeside

THBILL Tokenomics

THBILL Prisprognose

Theo Short Duration US Treasury Fund Logo

Theo Short Duration US Treasury Fund Pris (THBILL)

Ikke noteret

1 THBILL til USD direkte pris:

$1.014
$1.014
+0.30%1D
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Live prisdiagram
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.007
$ 1.007
24H lav
$ 1.016
$ 1.016
24H høj

$ 1.007
$ 1.007

$ 1.016
$ 1.016

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552

+0.08%

-0.14%

+0.05%

+0.05%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) realtidsprisen er $1.013. I løbet af de sidste 24 timer har THBILL handlet mellem et lavpunkt på $ 1.007 og et højdepunkt på $ 1.016, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THBILLs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.906552.

Når det gælder kortsigtet performance, THBILL har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -0.14% i løbet af 24 timer og +0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Markedsinformation

$ 156.48M
$ 156.48M

--
--

$ 156.48M
$ 156.48M

154.49M
154.49M

154,494,695.138874
154,494,695.138874

Den nuværende markedsværdi på Theo Short Duration US Treasury Fund er $ 156.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af THBILL er 154.49M, med et samlet udbud på 154494695.138874. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 156.48M.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Theo Short Duration US Treasury Fund til USD $ -0.001476897157926.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Theo Short Duration US Treasury Fund til USD $ +0.0069725803.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Theo Short Duration US Treasury Fund til USD $ +0.0046287009.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Theo Short Duration US Treasury Fund til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.001476897157926-0.14%
30 dage$ +0.0069725803+0.69%
60 dage$ +0.0046287009+0.46%
90 dage$ 0--

Hvad er Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ressource

Officiel hjemmeside

Theo Short Duration US Treasury Fund Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Theo Short Duration US Treasury Fund.

Tjek Theo Short Duration US Treasury Fund prisprediktion nu!

THBILL til lokale valutaer

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om THBILL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Hvor meget er Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) værd i dag?
Den direkte THBILL pris i USD er 1.013 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle THBILL til USD pris?
Den aktuelle pris på THBILLtil USD er $ 1.013. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Theo Short Duration US Treasury Fund?
Markedsværdien for THBILL er $ 156.48M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af THBILL?
Den cirkulerende forsyning af THBILL er 154.49M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på THBILL?
THBILL opnåede en ATH-pris på 1.11 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på THBILL?
THBILL så en ATL-pris på 0.906552 USD.
Hvad er handelsvolumen for THBILL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for THBILL er -- USD.
Bliver THBILL højere i år?
THBILL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se THBILL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

