TheDip (THEDIP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001154 24H lav $ 0.00001168 24H høj All Time High $ 0.00009142 Laveste pris $ 0.00001124 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.39% Prisændring (7D) -6.62%

TheDip (THEDIP) realtidsprisen er $0.00001157. I løbet af de sidste 24 timer har THEDIP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001154 og et højdepunkt på $ 0.00001168, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THEDIPs højeste pris nogensinde er $ 0.00009142, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001124.

Når det gælder kortsigtet performance, THEDIP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.39% i løbet af 24 timer og -6.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TheDip (THEDIP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.57K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.57K Cirkulationsforsyning 1000.00M Samlet Udbud 999,998,330.178054

Den nuværende markedsværdi på TheDip er $ 11.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af THEDIP er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998330.178054. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.57K.