THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations.

The1 (THE1) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 67.58K
Samlet udbud $ 999.99M
Cirkulerende forsyning $ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.58K
Alle tiders Høj: $ 0.02333516
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

The1 (THE1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The1 (THE1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud
Det maksimale antal THE1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange THE1 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

