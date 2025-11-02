The Wizard of Buyback (WIZB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) +1.14% Prisændring (7D) +0.71% Prisændring (7D) +0.71%

The Wizard of Buyback (WIZB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WIZB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WIZBs højeste pris nogensinde er $ 0.00113077, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WIZB har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, +1.14% i løbet af 24 timer og +0.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Cirkulationsforsyning 999.35M 999.35M 999.35M Samlet Udbud 999,347,885.560472 999,347,885.560472 999,347,885.560472

Den nuværende markedsværdi på The Wizard of Buyback er $ 9.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WIZB er 999.35M, med et samlet udbud på 999347885.560472. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.89K.