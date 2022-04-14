The Three Kingdoms (TTK) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Three Kingdoms (TTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Three Kingdoms (TTK) Information The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Officiel hjemmeside: https://ttk.gg/ Hvidbog: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Køb TTK nu!

The Three Kingdoms (TTK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Three Kingdoms (TTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.74K $ 127.74K $ 127.74K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.88K $ 154.88K $ 154.88K Alle tiders Høj: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015488 $ 0.00015488 $ 0.00015488 Få mere at vide om The Three Kingdoms (TTK) pris

The Three Kingdoms (TTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Three Kingdoms (TTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TTK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TTK's tokenomics, kan du udforske TTK tokens live-pris!

