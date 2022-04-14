The SWARM (SWARM) Tokenomics Få vigtig indsigt i The SWARM (SWARM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The SWARM (SWARM) Information The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram. Officiel hjemmeside: https://www.slamai.xyz/ Hvidbog: https://theswarm.slamai.xyz/ Køb SWARM nu!

The SWARM (SWARM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The SWARM (SWARM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 514.17M $ 514.17M $ 514.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Alle tiders Høj: $ 0.02805265 $ 0.02805265 $ 0.02805265 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00470592 $ 0.00470592 $ 0.00470592 Få mere at vide om The SWARM (SWARM) pris

The SWARM (SWARM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The SWARM (SWARM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWARM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWARM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWARM's tokenomics, kan du udforske SWARM tokens live-pris!

