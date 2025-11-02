THE SUBSTANCE (DOSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.0010989 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.53% Prisændring (7D) -11.72%

THE SUBSTANCE (DOSE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DOSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOSEs højeste pris nogensinde er $ 0.0010989, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DOSE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.53% i løbet af 24 timer og -11.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

THE SUBSTANCE (DOSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 71.84K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 71.84K Cirkulationsforsyning 1000.00M Samlet Udbud 999,996,224.349174

Den nuværende markedsværdi på THE SUBSTANCE er $ 71.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOSE er 1000.00M, med et samlet udbud på 999996224.349174. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 71.84K.