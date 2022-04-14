The Society Library (SL) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Society Library (SL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Society Library (SL) Information $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Officiel hjemmeside: https://sltoken.social/ Køb SL nu!

The Society Library (SL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Society Library (SL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.04K $ 166.04K $ 166.04K Samlet udbud $ 992.94M $ 992.94M $ 992.94M Cirkulerende forsyning $ 592.94M $ 592.94M $ 592.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.05K $ 278.05K $ 278.05K Alle tiders Høj: $ 0.00918104 $ 0.00918104 $ 0.00918104 Alle tiders Lav: $ 0.00019457 $ 0.00019457 $ 0.00019457 Nuværende pris: $ 0.00028136 $ 0.00028136 $ 0.00028136 Få mere at vide om The Society Library (SL) pris

The Society Library (SL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Society Library (SL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SL's tokenomics, kan du udforske SL tokens live-pris!

