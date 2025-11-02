the sexiest number (69) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001057 - $ 0.00001101
24H lav $ 0.00001057
24H høj $ 0.00001101
All Time High $ 0.0001629
Laveste pris $ 0.00001057
Prisændring (1H) +0.35%
Prisændring (1D) -2.81%
Prisændring (7D) -9.19%

the sexiest number (69) realtidsprisen er $0.0000107. I løbet af de sidste 24 timer har 69 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001057 og et højdepunkt på $ 0.00001101, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 69s højeste pris nogensinde er $ 0.0001629, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001057.

Når det gælder kortsigtet performance, 69 har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -2.81% i løbet af 24 timer og -9.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

the sexiest number (69) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.70K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.70K
Cirkulationsforsyning 999.97M
Samlet Udbud 999,968,095.086464

Den nuværende markedsværdi på the sexiest number er $ 10.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 69 er 999.97M, med et samlet udbud på 999968095.086464. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.70K.