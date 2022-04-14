The RugCoon (RUGGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i The RugCoon (RUGGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The RugCoon (RUGGA) Information The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Officiel hjemmeside: https://www.rugga.me/

The RugCoon (RUGGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The RugCoon (RUGGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.42K $ 66.42K $ 66.42K Samlet udbud $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Cirkulerende forsyning $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.42K $ 66.42K $ 66.42K Alle tiders Høj: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

The RugCoon (RUGGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The RugCoon (RUGGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUGGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUGGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

RUGGA Prisprediktion Vil du vide, hvor RUGGA måske er på vej hen? Vores RUGGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

