THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Information Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Officiel hjemmeside: https://www.retirementcoin.io/ Køb RETIREMENT nu!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.38K $ 48.38K $ 48.38K Samlet udbud $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M Cirkulerende forsyning $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.38K $ 48.38K $ 48.38K Alle tiders Høj: $ 0.00357343 $ 0.00357343 $ 0.00357343 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) pris

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETIREMENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETIREMENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETIREMENT's tokenomics, kan du udforske RETIREMENT tokens live-pris!

RETIREMENT Prisprediktion Vil du vide, hvor RETIREMENT måske er på vej hen? Vores RETIREMENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RETIREMENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!