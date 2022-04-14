The Resistance Cat ($RECA) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Resistance Cat ($RECA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Resistance Cat ($RECA) Information Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://reca.live Køb $RECA nu!

The Resistance Cat ($RECA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Resistance Cat ($RECA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 383.87K $ 383.87K $ 383.87K Samlet udbud $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Cirkulerende forsyning $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 389.17K $ 389.17K $ 389.17K Alle tiders Høj: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 Alle tiders Lav: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Nuværende pris: $ 0.03895781 $ 0.03895781 $ 0.03895781 Få mere at vide om The Resistance Cat ($RECA) pris

The Resistance Cat ($RECA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Resistance Cat ($RECA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $RECA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $RECA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $RECA's tokenomics, kan du udforske $RECA tokens live-pris!

