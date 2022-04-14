The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomics
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Information
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal PEAGUY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange PEAGUY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår PEAGUY's tokenomics
PEAGUY Prisprediktion
Vores PEAGUY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.