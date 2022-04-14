The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Information The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Officiel hjemmeside: https://www.goldenbullrun.com Køb $GOLDEN nu!

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Markedsværdi: $ 21.05K
Samlet udbud $ 999.30M
Cirkulerende forsyning $ 999.30M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.05K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GOLDEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GOLDEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GOLDEN's tokenomics, kan du udforske $GOLDEN tokens live-pris!

