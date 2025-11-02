The Orange Era (ORANGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004573 $ 0.00004573 $ 0.00004573 24H lav $ 0.0000475 $ 0.0000475 $ 0.0000475 24H høj 24H lav $ 0.00004573$ 0.00004573 $ 0.00004573 24H høj $ 0.0000475$ 0.0000475 $ 0.0000475 All Time High $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 Laveste pris $ 0.00004544$ 0.00004544 $ 0.00004544 Prisændring (1H) -0.58% Prisændring (1D) -1.67% Prisændring (7D) -15.61% Prisændring (7D) -15.61%

The Orange Era (ORANGE) realtidsprisen er $0.00004576. I løbet af de sidste 24 timer har ORANGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004573 og et højdepunkt på $ 0.0000475, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORANGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00484745, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004544.

Når det gælder kortsigtet performance, ORANGE har ændret sig med -0.58% i løbet af den sidste time, -1.67% i løbet af 24 timer og -15.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Orange Era (ORANGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 45.75K$ 45.75K $ 45.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 45.75K$ 45.75K $ 45.75K Cirkulationsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Samlet Udbud 999,626,159.80043 999,626,159.80043 999,626,159.80043

Den nuværende markedsværdi på The Orange Era er $ 45.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORANGE er 999.63M, med et samlet udbud på 999626159.80043. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 45.75K.