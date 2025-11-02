The Omnipotence (OMN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +2.17% Prisændring (7D) +2.17%

The Omnipotence (OMN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OMN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OMNs højeste pris nogensinde er $ 0.00145452, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OMN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +2.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Omnipotence (OMN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Cirkulationsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Samlet Udbud 999,643,424.735207 999,643,424.735207 999,643,424.735207

Den nuværende markedsværdi på The Omnipotence er $ 8.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OMN er 999.64M, med et samlet udbud på 999643424.735207. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.78K.