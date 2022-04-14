The Notwork (NOTWORK) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Notwork (NOTWORK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Notwork (NOTWORK) Information The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic. Officiel hjemmeside: https://thenotwork.cc/ Hvidbog: https://thenotwork.cc/ Køb NOTWORK nu!

The Notwork (NOTWORK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Notwork (NOTWORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Samlet udbud $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Cirkulerende forsyning $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Notwork (NOTWORK) pris

The Notwork (NOTWORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Notwork (NOTWORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOTWORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOTWORK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOTWORK's tokenomics, kan du udforske NOTWORK tokens live-pris!

